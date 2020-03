Coronavirus, la FIGC sospende tutte le gare in Sardegna

L’attività agonistica riprenderà il 21 di marzo.

La FIGC regionale ha deciso questo pomeriggio di sospendere tutta l’attività agonistica dilettantistica e giovanile prevista per oggi, ma anche per tutto il weekend, rinviando anche le gare del weekend della prossima settimana, prevedendo la regolare ripresa dei campionati a partire dal 21 marzo.

Qui di seguito riportiamo il testo del comunicato ufficiale della FIGC:

“SOSPENSIONE ATTIVITA’ AGONISTICA

In riferimento alle normative e alle disposizioni che il Governo Italiano, il CONI e la nostra

Federazione Calcio stanno attuando per il contenimento sul territorio Italiano del virus

COVID-19 (Coronavirus), questo Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna ha

deliberato, con carattere d’urgenza, anche in una ottica di una collaborazione fattiva con

quanto evidenziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità e di salvaguardia di tutti i nostri tesserati, i seguenti provvedimenti

da attuare in ambito regionale:

di sospendere e rinviare a data da stabilirsi le gare in programma nella

giornata odierna del 5 marzo 2020 di qualsiasi ordine e/o categoria sia

Dilettanti che di Settore Giovanile;

del 5 marzo 2020 di qualsiasi ordine e/o categoria sia Dilettanti che di Settore Giovanile; di sospendere l’attività sportiva presso il Centro di Formazione Federale

“Tino Carta” di Oristano e di conseguenza rinviare a data da stabilire la gara

di finale della Coppa Italia di Promozione fissata per il giorno 14 marzo p.v.

tra le compagini della Macomerese di Macomer e Usinese di Usini;

di sospendere, temporaneamente, tutte le attività di allenamenti e

preparazione relative alle nostre rappresentative sia Regionali che

Provinciali ;

preparazione relative alle nostre rappresentative sia Regionali che

Provinciali ;

e preparazione relative alle nostre ; di sospendere nelle giornate di gara del 7 e 8 marzo e del 14 e 15 marzo, ogni

tipo di attività agonistica (calcio a 11, calcio a 5 sia maschile che femminile)

sia dei Campionati Dilettanti che di Settore Giovanile (Allievi, Giovanissimi e

Attività di Base) di ogni ordine e grado (Regionali e Provinciali) facendo di

conseguenza slittare la ripresa di tutti i Campionati al 21 e 22 marzo 2020

secondo il calendario gare a suo tempo pubblicato.”

