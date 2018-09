Delta Life, sport e sociale in un progetto di successo

Presentata ieri ad Olbia la nuova palestra multidisciplinare Delta Life.

Folto pubblico ieri sera presso il Delta Center, sito nella Zona Industriale di Olbia, per la presentazione di un progetto che ha tutte le sembianze di una scommessa vincente. La nuova realtà si chiama “Delta Life” e ha come sede i 1000 metri quadri dei locali all’interno della nota struttura di proprietà dell’imprenditore Gavino Murrighile. La palestra multi disciplinare nasce dal connubio tra varie professionalità della città, unite nell’intento di fornire un servizio completo e qualitativo che si rivolge anche ai diversamente abili e ai giovani che vivono in condizioni svantaggiate e con difficoltà di inserimento sociale.

Presenti all’evento tutti i protagonisti di questa importante iniziativa. Il primo a prendere la parola è stato il maestro di judo Efisio Mele del Centro Sportivo Olbia, ex campione mondiale e guru indiscusso della sua arte marziale: “Sono veramente felice di far parte di questo progetto. Per noi è un onore farne parte”. Un salto di qualità che riguarda anche Francesco e Raimondo Degortes, i due campioni del mondo master in carica che difenderanno il titolo a metà ottobre prossimo a Cancun , in Messico. “Gli spazi della “Delta Life” ospiteranno l’ultima parte della nostra preparazione, quella fondamentale– ha dichiarato Francesco- ringraziamo Olbia per tutto il sostegno che ci sta dando. Per noi è una fonte di energia inesauribile”.

E’ stato poi il turno del maestro Gabriele Manunta, pluricampione italiano di kickboxing: “La Delta Life è l’ambiente ideale per far decollare la mia nuova iniziativa imprenditoriale DM Team. Ringrazio tutti gli intervenuti. Sono emozionato e al tempo stesso orgoglioso per quanto siamo riusciti a mettere in piedi”. Concetti confermati anche dal maestro di jujitsu Luigi Sarigu. Raimondo Pisciottu darà il proprio contributo con la sua attrezzatissima sala pesi. Delta Life avrà inoltre un prezioso supporto medico-scientifico attraverso la collaborazione con la nutrizionista Maria Grazia Buttu, la psicoterapeuta Sabrina Ceseti e lo psicologo Fabrizio Biancu.

(Visited 35 times, 35 visits today)