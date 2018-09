Proseguono le polemiche sulla foto di Lucchetta.

Non si placa la polemica sulla foto scandalo postata su Instagram dal pallavolista Andrea Lucchetta. Ad intervenire, adesso, anche lui attraverso i social, il sindaco di La Maddalena Luca Montella.

“Lucchetta, sei stato un grande nello sport, non essere piccolo nel cercare scuse – scrive il sindaco – perché tassa di soggiorno, che da noi non esiste, o imposta di sbarco nulla hanno a che fare con quanto accampi”. E poi conclude con la richiesta ufficiale di scuse, “Peraltro tu, se intestatario della casa, non la paghi nemmeno. Aspetto le scuse anche per questo argomento”.

LEGGI ANCHE LA FOTO DELLO SCANDALO DEL CAMPIONE LUCCHETTA

Il campione di pallavolo, infatti, ha scritto un lungo post in cui giustifica la sua azione, accompagnandolo dalla foto delle sue pinne e della sua maschera. Nel testo ha, però, ironizza sul fatto che le stelle marine protagoniste del suo scatto siano state da lui riposizionate su di una roccia nel fondo marino. “Con cui stanno condividendo casa – scrive- con patelle, moscardini e bocconi, senza pagare un’assurda tassa di soggiorno e di sbarco”. Battuta, evidentemente, non apprezzata dal primo cittadino dell’isola

(Visited 422 times, 422 visits today)