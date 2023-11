Dennis Canu di Olbia si classifica secondo ai campionati nazionali Csen.

Dennis Canu, 14enne di Olbia, si è classificato secondo ai campionati nazionali di Judo Csen nella classe Esordienti, categoria di peso 60kg. Un ottimo risultato per l’atleta adolescente del Kan Judo Olbia di Angelo Calvisi, ma anche un grande rimpianto il non aver vinto il titolo di campione d’Italia: “Prima della finale mi sentivo abbastanza euforico – racconta Dennis -. Pensavo solo a riscaldarmi, ma non ero molto in ansia anche perché sapevo che avrei fatto del mio meglio. Poi la sconfitta. Mi sono sentito spiazzato, perché sinceramente volevo vincere. Sono comunque rimasto contento della mia prestazione, non mi sono abbattuto molto, ho solo avuto voglia di riscattarmi“.

Sconfitta, ma in una finale del campionato italiano a cui è arrivato a suon di vittorie e che ha consentito a Dennis di portare a Olbia una medaglia d’argento e il secondo posto nazionale: “Dedico l’argento ovviamente a tutte le persone che mi sono state vicine, come mia mamma, mio padre e tutta la mia famiglia, al maestro e ai miei compagni”.

Dennis, che studia economia aziendale all’istituto Panedda di Olbia, ha iniziato a praticare il judo a 8 anni: “In parte l’ho scelto anche per “motivi di famiglia”, anche mio padre lo praticava da ragazzo. Mi piacciono anche altri sport, e sono tutti da combattimento, come l’Mma o il kick boxing. Ma quando ho provato il judo, mi é piaciuto molto, per questo ho continuato finora“.

Una passione che è anche un impegno e un sacrificio quotidiano: “Vado in palestra tutti i giorni per circa due ore, poi continuo l’allenamento a casa con pesi o esercizi vari“, racconta Canu. Con un sogno nel cassetto: “Diventare un atleta professionista. E mi impegnerò per realizzarlo, finchè potrò“.

