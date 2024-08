La nuova stagione comincia col doppio derby Olbia-Ilva

Il derby tra Olbia e Ilva torna dopo 35 anni e si presenta in duplice veste: domenica 25 agosto in Coppa Italia e domenica 8 settembre in campionato. Dopo la retrocessione l’Olbia ha rischiato di sparire dalla mappa del calcio, ma il salvataggio è riuscito e sarà in serie D. Qui troverà l’altra regina del calcio gallurese, l’Ilvamaddalena. La società dei bianchi è nata del 1905 mentre risale al 1903 la fondazione della società maddalenina.

Il derby tra le due vecchie signore ritorna dopo 35 anni: l’ultimo scontro diretto risale ai mitici tempi della serie C2. Per recuperare il tempo perduto le due squadre si affronteranno due volte in due settimane, nelle prime due partite della stagione. Entrambe al Nespoli di Olbia.

