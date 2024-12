Olbia domina il Downhill, Cara campione sardo per il decimo anno

Gianluca Cara campione sardo per il decimo anno.

Resta a Olbia il titolo di campione sardo di downhill. Gianluca Cara, atleta dell’Asd Olbia Racing Team, si conferma leader in Sardegna per il decimo anno consecutivo: è’ il risultato della gara assoluta svoltasi domenica 1° dicembre a Padru, lungo il ripido tracciato di Monte Nieddu. Nei quasi due chilometri di discesa, tecnica e veloce, caratterizzata da curve in contropendenza con sponde, salti, rocce e radici, Cara ha conquistato il primo posto del podio, con il tempo di 2minuti 21secondi e 246millesimi. Per l’ultima tappa Grand Prix assoluta regionale di Downhill, organizzata dall’Olbia Racing Team e patrocinata dal Comune di Padru, sono scesi in pista circa 60 piloti provenienti da tutta l’Isola.

La sfida nel percorso storico, interamente rivisitato con l’inserimento di spettacolari varianti e passaggi ad alto livello tecnico, ha accolto i biker più forti della disciplina che ogni anno, nell’Isola, raccoglie nuovi iscritti grazie all’impegno delle associazioni sportive che militano in diverse zone della Sardegna. A distinguersi nella categoria “Amatori” è stato Davide Contini dell’Arkitano Mtb Club di San Nicolo d’Arcidano. Podio tutto olbiese quello degli agonisti: accanto al pluricampione Cara, Davide Longu, secondo posto con il tempo di 2minuti 24secondi e 408millesimi e Francesco Ortu, terzo classificato, che ha chiuso il tracciato in 2minuti 28secondi e 139millesimi. Menzione speciale ad un’atleta del sodalizio olbiese: Pasquale Troiani classificatosi al quarto posto.

Ottime anche le prestazioni degli juniores, giovani professionisti della due ruote tassellate in discesa libera, che a Padru ha visto trionfare con la maglia di campione sardo il diciottenne olbiese Giuseppe Diomedi. Tra gli allievi si è distinto Antonio Dessena dell’associazione GS Zema Olbia – Tempio. Menzione speciale anche per Camilla Paolesu, atleta della SC Fausto Coppi ’72 di Sassari, arrivata a metà classifica.

Lo scenario regionale della DH a Padru.

Per gli assoluti di Downhill sulle cime del monte di Padru si sono sfidati gli atleti della scena sarda di DH: Spakkaruote di Carbonia, un sodalizio storico al cui interno è cresciuto agonisticamente il campione italiano Davide Palazzari, ASD Olbia Racing Team, GS Zema Olbia-Tempio, Cross Bike di Sinnai, Mistral DH Alghero, Anonima Trail Building di Oristano, Arkitano Mtb Club di San Nicolo d’Arcidano, Capotrail di Capoterra, Uc Orosei, Ogliastra Cycling ASD, Ciclobottega Factory Team di Sassari e, infine, Arkitano Mtb di San Nicolò d’Arcidano.

