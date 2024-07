La quattordicenne Emma Saba alla Juventus

Nella sede ufficiale del club, a Torino, Emma Saba ha firmato il contratto con la Juventus Women. Giocherà per due anni nelle giovanili femminili. La quattordicenne di Buddusò è l’unica ragazza sarda a far parte della squadra bianconera. Il 25 maggio, Emma ha disputato la sua ultima partita vestendo i colori dell’U.s. Atletico Uri. La società era alla sua prima stagione nel settore femminile.

Emma ha ricevuto anche il plauso dell’amministrazione del suo Comune, Buddusò, che l’ha elogiata quale esempio di ambizione e determinazione: “sapere che da settembre entrerà a far parte di una squadra prestigiosa come la Juventus ci riempie il cuore di orgoglio e offre a tutti un esempio di come, con impegno, perseveranza e talento, nessun traguardo può essere precluso. A nome dell’intera comunità ci siamo sentiti di riconoscere questo talento e di congratularci personalmente con lei per la maturità dimostrata sino ad ora, riuscendo a coniugare studio, sport e amicizie con lo stesso entusiasmo”.

