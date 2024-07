La finta cozza gigante di Olbia fa impazzire i creduloni

La foto della cozza gigante di Olbia fa il giro del web.

La capacità di elaborare le immagini da parte dell’intelligenza artificiale negli ultimi anni è diventata sempre più precisa. Tuttavia, la fantasia può superare la realtà, come nel caso della cozza gigante pescata a Olbia diventata virale dalla pagina SardegnaEvents.it.

La foto è diventata virale sui social e tantissime persone ci sono cascate, credendo che la gigantesca cozza da 1,5 metri creata con l’IA fosse vera. “Pescata a Olbia, in Sardegna, la cozza più grande del mondo”, si legge nel post di SardegnaEvents.it.

L’ilarità ha raggiunto i massimi livelli, sopratutto per i commenti divertenti scritti da migliaia di utenti e tantissimi creduloni, anche indignati. “Perché non l’avete lasciata dov’era, subito a distruggere. Si poteva ammirare anche lì”, ha scritto un’utente. Ma il grande mistero della cozza gigante risiede nell’incognita sull’autore della burla. Questo perché la fotografia è apparsa su altre pagine, nelle quali si faceva lo stesso scherzo, ma cambiando la località del ritrovamento, finendo a Quartu e persino a Messina(Sicilia), tanto che chi l’ha vista anche in quelle pagine ha voluto precisare che: “è una cazzata, è stata trovata a Olbia”.

