Enrico Piu brilla al Rally Terra Sarda, secondo posto assoluto

La performance di Enrico Piu al Rally Terra Sarda.

Una gara concreta e realizzata sulla base di un ottimo passo, potremmo definirla così la gara del pilota di Ittiri Enrico Piu che nel fine settimana appena concluso si è presentato al via del 12° Rally Terra Sarda, con la stessa gara che è stata valida per la Coppa Rally Zona 10 e per altre varie validità. Piu ha corso in questa occasione con i colori di Abc Motosport.

La gara di Enrico Piu e del navigatore Nicola Tocco è stata una gara molto positiva, con l’equipaggio su Peugeot 208 del Team Galiazzo che ha mostrato “cattiveria agonistica” per tutto il corso del weekend con le dieci impegnative Prove Speciali effettuate che non hanno di certo fermato la rincorsa ad un buon riscontro finale. Infatti Piu e Tocco, dopo un ottimo rally hanno conquistato una splendida seconda piazza tenendo ampiamente il passo della preparata concorrenza e mettendosi dietro anche equipaggi di un certo spessore. Un’ampia soddisfazione, giustificata anche dal buon secondo posto di classe Rally 4, dal secondo posto di gruppo RC4N e da un quattordicesimo posto assoluto con il tutto che potrebbe essere considerato come la ciliegina sulla torta a bocce ferme. Un vero peccato aver visto poi le ultime due prove speciali annullate e dove lo stesso Piu avrebbe voluto provare ad avvicinare la vetta.

Queste le dichiarazioni di Enrico Piu nel post gara: “È stata una bella gara da parte nostra e sono molto soddisfatto di come insieme a Nicola siamo riusciti a tirar fuori il meglio in ogni PS. Mi prendo questo buon risultato anche in ottica futura e vedremo se questo ci potrà riportare dove spero io. Peccato per le PS annullate dove forse avremmo potuto fare ancora meglio, ma è andata così e va bene lo stesso. Ci tengo a ringraziare tutti i partner che ci hanno sostenuto.”

Il veloce pilota di Ittiri anche in questa occasione ha potuto contare sull’appoggio di: Athena.it, AZ Ricambi, FR Installazioni, Pisanu Trasporti & Motor Piu.

