Cipolloni e Backhaus trionfano al Marinedda Surf Open 2024

Il trionfo di Cipolloni e Backhaus.

Victoria Backhaus e Lorenzo Cipolloni: sono loro i nuovi campioni italiani di surf da onda. I due atleti hanno conquistato le corone più ambite in ambito nazionale al Marinedda Surf Open, l’assoluto di shortboard Open della Fissw, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard, che si è svolto nell’arco della giornata di venerdì 4 e sabato 5 ottobre.

Sulle onde potenti della spiaggia di Isola Rossa, in Sardegna, è andata in scena una competizione radicale, con frangenti che venerdì hanno superato i due metri d’altezza. Le onde, inizialmente leggermente sporcate dal vento, sono migliorate poi come da previsione e hanno permesso agli uomini di esprimere al meglio le loro potenzialità. Il verdetto è arrivato a fine serata, con una finale al cardiopalma: Lorenzo Cipolloni, 19 anni da Roma, da sempre tra i primi nel circuito juniores e già campione italiano under 16 nel 2021, ha vinto lasciando il secondo posto al sardo Matteo Calatri grazie un’onda da buzzer beater. Il terzo posto lo conquista un altro giovanissimo, Federico Melis, 17 anni. Ma la finale uomini è stata caratterizzata anche da un’interferenza: a causa della penalità, Ian Catanzariti finisce quarto nonostante il miglior punteggio tra le due onde.

La mattina di sabato 5 ottobre sono invece andate in scena le donne, con mare più morbido e il sole che si è fatto spazio sul cielo della Marinedda. Con onde tra il mezzo metro e il metro ha dominato Victoria Backhaus. Nata a Milano, classe 2006, ha vinto su Chiara Cuppone migliorando così il suo secondo posto agli assoluti ottenuto l’anno scorso. In terza posizione Diana Giorgi, 16 anni, e quarta Carolina Guerra. Al Marinedda Surf Open, organizzato dall’associazione Marineddabay Asd e patrocinato dal Comune di Trinità d’Agultu e dalla FISSW, hanno partecipato complessivamente 32 atleti. La gara ha avuto come capo giudice Yannick Sarran, professionista della World Surf League, il campionato mondiale di surf, supportato in cabina da altri dieci colleghi. Per la Federazione erano presenti il presidente Claudio Ponzani, il consigliere Omar Micheli, il direttore sportivo Luciano Serafica e il direttore tecnico Marco Gregori.

“È stata una bellissima manifestazione, con le condizioni di mare ideali per l’assoluto di surf – ha commentato durante le premiazioni il presidente della Fissw Claudio Ponzani – lo spot della Marinedda è meraviglioso ed incredibile. Come Federazione stiamo facendo un ottimo lavoro promuovendo il surf e tutti i nostri sport, soprattutto con i più giovani. Ringrazio il club organizzatore, gli atleti e i loro coach, i rappresentanti della Fissw che sono stati qua in questa due giorni, e in particolare anche i giudici, capitanati da Yannick Sarran, giudice internazionale con grandissima esperienza che ci ha onorato della sua presenza e professionalità“.

