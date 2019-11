Il successo di Fabrizio Pinna di Olbia.

Il giovane di Olbia Fabrizio Pinna insieme alla sua cagnolina Kira portano a casa un’altra straordinaria vittoria da aggiungere fieri ai traguardi già precedentemente conquistati nell’agility dog.

Infatti Fabrizio, che precedentemente aveva ricevuto il riconoscimento come istruttore Cinofilo dall’ente sportivo cinofilo CSEN e a settembre ha ottenuto, insieme a Valentina Langiu, il terzo posto ai mondiali di Valencia di Agility Imca per cani meticci e Pawc, ha ricevuto lo scorso 10 novembre il titolo di campione nazionale di Paragility nella sua categoria.

Una vittoria inaspettata per Fabrizio che si è diretto alla gara, svoltasi a Voghera, accompagnato dalla madre e dalla sua fedelissima meticcia Kira per divertirsi e coltivare la sua passione rimanendo sbalordito ed emozionato all’annuncio del suo nome alla fine della competizione.

”Sono arrivato li pensando che fosse una gara come tutte, dove il principale obiettivo era divertirmi con Kira – ci racconta Fabrizio – quando ho sentito il mio nome tra i campioni d’Italia all’inizio non me l’aspettavo ma poi è stato un vortice di emozioni”.

Una passione, cominciata dall’amore per i cani, che si è concretizzata con l‘arrivo della meticcia Kira con la quale ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dell’agility dog che si è trasformata in tante vittorie per i due compagni di vita. ”Se dovessero chiedermi di chi è stato il merito di questa vittoria e delle precedenti, io direi della mia super cagnolina Kira”, conclude Fabrizio, già pronto a nuove avventure.

(Visited 118 times, 136 visits today)