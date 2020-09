La sfida con il campione Datome.

Non è finita come sa la immaginava. Il noto cantante Fedez ha trascorso una giornata di allenamento con il campione di pallacanestro Gigi Datome, cresciuto tra Olbia e Golfo Aranci e rientrato da quest’anno in Italia per giocare con l’Olimpia Milano. Il cantante aveva richiesto un allenamento personalizzato con il gigante del basket.

E fino a qua tutto bene. Quando poi ha voluto sfidare Datome in una partitella finale è rimasto infortunato. La radiografia, come ha fatto vedere lo stesso cantante, ha rivelato la frattura del piede e adesso il rapper è in stampelle.

Questa estate Fedez, con la moglie Chiara Ferragni, il figlio Leone e tantissimi amici e parenti hanno trascorso le vacanze in Sardegna, tra Santa Teresa e San Teodoro, contribuendo a far conoscere le bellezze del territorio a tutto il mondo.

(Visited 1 times, 1 visits today)