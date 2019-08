La gara podistica notturna di La Maddalena.

Domenica 11 agosto, tra i vicoli del centro storico di La Maddalena, si correrà la 6 edizione della gara podistica notturna da 6 km, dedicata alla memoria del runner isolano Bernardino Sanna e si passeggerà con la fit walking da 3 km, la camminata dedicata allo sportivo Massimo Armanni.

La corsa, patrocinata dal Comune di La Maddalena, dall’Asi nazionale ed inserita nel programma di manifestazioni estive, è organizzata dalla ASD Sportisola e vede partecipare ogni anno centinaia di sportivi sardi, italiani e stranieri.

Si svolgerà, come sempre, nel circuito ad anello del centro storico con partenza alle ore 22 da Piazza Umberto I: 4 giri tra i “carruggi isolani” per i runners e 2 giri per i camminatori, medaglia per tutti i partecipanti, pacco gara, assicurazione, ristori e rinfresco finale, premiazioni con premi assoluti e di categoria.

Per chi arriverà in traghetto, potrà scegliere la tariffa a/r con la compagnia di navigazione Delcomar ed utilizzare il biglietto di ritorno con la compagnia notturna Ensamer.

A presentare l’evento, giunto al sesto compleanno, ci saranno un duo di talentuose promesse dello sport e dello spettacolo isolano: Iolanda ed Ariel, già partecipanti del talent show TV “Tra sogno e realtà”.

Jolanda Scarpitta, titolata ballerina di modern della scuola danza Pivè ed Ariel Vittiello, performer, attrice e ventriloqua, accompagneranno i runners dal palco di Piazza Comando, e presenteranno alcuni pezzi del loro repertorio.

In occasione della domenica di sport, non poteva mancare un anticipo di fitness mattutino con la Breakfast Run, corsa e camminata alle ore 5.30 del mattino. Partecipazione gratuita e ritrovo libero sabato 10 agosto alle ore 5.30 am in Piazza Umberto I al gazebo Sportisola, a scelta 8 km dicorsa o 5 km di fit walking e dopo aver visto sorgere il sole, i partecipanti potranno degustare la colazione omaggio preparata dal team della società sportiva maddalenina.

(Visited 1 times, 1 visits today)