Il videomessaggio di Gianfranco Zola.

Gianfranzo Zola, l’ex calciatore di Oliena, tramite un videomessaggio ha voluto dare il suo contributo alla campagna di screening Sardi e sicuri, cercando di sensibilizzare gli abitanti ad andare ad effettuare il tampone.

Il video, pubblicato dal Comune sui social, è rivolto a tutta la popolazione di Oliena, ma il messaggio è estendibile anche a tutti gli altri paesi dell’isola: l’importanza di recarsi a fare il tampone, attraverso le campagne di screening per ottenere una migliore tracciabilità del virus e combatterlo.

“Sabato e domenica sono stati fatti gli screening con i tamponi ad Oliena, questo mio messaggio è per quelli che non lo hanno fatto, con l’invito che lo possano fare – afferma l’ex calciatore -. Tutti dobbiamo lavorare da squadra e tutti devono fare il loro dovere affinché questa squadra funzioni. Mi appello a tutti quei giovani che non hanno ancora fatto il tampone che lo facciano, così da poter festeggiare una vittoria di squadra“.

