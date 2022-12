La ginnastica di Olbia alle finali nazionali Gold 3B di Jesolo

Le piccole stelle della ginnastica di Olbia fanno sventolare i Quattro mori alle finali nazionali Gold 3B di Jesolo. Si tratta dell’evento più importante per questa categoria e per la Sardegna è stata la prima partecipazione.

A tenere alto l’onore dell’Isola ci hanno pensato le piccole atlete della Evolution Gym di Olbia, sotto la guida degli allenatori Maria Neculita e Gianfranco Tuveri. Per rappresentare la Sardegna c’erano le dodicenni Greta Satta, Fabiola Demartis, Gioia Pitzalis e Asia Manca assieme a Martina Demartis, di soli 10 anni. A fine ottobre a Sassari avevano sbaragliato la concorrenza in Sardegna, conquistando il biglietto per le finali nazionali in Veneto.

