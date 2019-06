La giocatrice Diana Giometti dell’Hermaea di Olbia.

Ha 23 anni è di Torrina Tiberina, in provincia di Roma, ma un pezzo di cuore l’ha lasciato pure a Olbia, avendo giocato la scorsa stagione in serie A2 con la divisa dell’Hermaea Volley di Olbia.

Diana Giometti, oltre ad essere pallavolista professionista ed aver partecipato ai mondiali 2014 con la maglia della nazionale azzurra, adesso è anche stata eletta Miss Sport 2019, nell’ambito delle selezioni per Miss Mondo Italia, e ha partecipato alle finali della competizione.

Per ottenere il titolo, Diana ha battuto le altre 50 finaliste, che si sono cimentate, nei giorni scorsi, in diverse prove di corsa campestre, salto in lungo e resistenza. La 23enne è nata in Bielorussia, il Paese d’origine della madre, e ha iniziato a giocare a volley a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti. Durante lo scorso campionato l’abbiamo vista impegnata con l’Hermaea di Olbia.

