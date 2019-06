Il progetto della Pallavolo Olbia al parco Fausto Noce.

Il progetto della Pallavolo Olbia denominato “Campionato estivo Volley S3” si è concluso con una caccia al tesoro, venerdì scorso, 14 giugno, nel parco Fausto Noce.

La classifica finale ha visto vincitori la classe 4 e 5 A di San Simplicio unita per l’occasione alla 5 F di Isticadeddu. Vincitori per la categoria classi seconde e terze, è stata la 3F di Isticadeddu. Premi speciali per Abdarman e Maria Elsa Ramos, che hanno vinto il premio come alunni più disponibili nei cambi classe. Premio Fair Play per la classe 4F di Isticadeddu.

Infine, si sono aggiudicati il riconoscimento della giuria come Futuri Talenti, Beatrice Lo Cicero e Marina Careddu per le bimbe, e Simone Miscera e Luca Columbanu per i maschietti.

L’imponente coppa tricolore, è stata vinta dalla scuola Isticadeddu per la partecipazione più numerosa.



Il campionato estivo organizzato dalla Pallavolo Olbia si è svolto tutti i giorni, dalle 10 alle 14, nella settimana appena trascorsa. Circa 70 bambini delle elementari si sono recati al parco, nonostante la scuola fosse finita.

Oltre che con le partite di pallavolo, i piccoli si sono sfidati in tanti giochi all’aria aperta, dalla corsa con i sacchi, fino alla sfida seduti dentro le carriole spinte dai genitori.

Ha entusiasmato tutti, infine, la proposta dell’ultimo giorno: una caccia al tesoro, alla quale hanno partecipato anche le famiglie e che ha ribaltato la classifica.

“È stato stupendo constatare quanto si siano divertiti i bambini nel confronto dei loro coetanei delle altre scuole olbiesi – racconta il direttore generale Laura Podda -. Fosse stato per loro avrebbero continuato per tutta l’estate”.

