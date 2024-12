L’Hermaea Olbia a caccia della quinta vittoria consecutiva

Buoni risultati per l’Hermaea Olbia.

Le ultime quattro vittorie consecutive non hanno saziato la fame di risultati dell’Hermaea Olbia, che domenica riceve la visita della Pallavolo Concorezzo nel primo turno di ritorno della Serie A2 Femminile (Girone B). L’obiettivo, per il sestetto di Guadalupi, è proseguire quel percorso di crescita inaugurato circa un mese fa, all’indomani del successo di Melendugno che ha aperto la serie positiva.

L’Hermaea Olbia approccia la sfida con piena fiducia, anche in virtù di una situazione di classifica notevolmente migliorata nelle ultime settimane: ora le biancoblù sono quinte con 14 punti a pari merito con Padova e la stessa Melendugno, e con un altro successo potrebbero attaccare le formazioni che le precedono in classifica (Offanengo e Cremona, entrambe battute in casa negli scontri diretti). Prima, però, c’è da fare i conti con un avversario temibile: penultima con 8 punti, Concorezzo ha saputo lottare alla pari su ogni campo, e nell’ultimo turno ha mandato al tappeto Padova in 4 set conquistando la sua seconda vittoria in campionato. La prima era arrivata proprio in occasione della sfida d’andata, giocata in Lombardia lo scorso 6 ottobre e vinta per 3 set a 0 dalla compagine allenata da Davide Delmati.

Piia Korhonen, opposta dell’Hermaea: “Abbiamo avuto un inizio di stagione piuttosto lento. C’è voluto del tempo per prendere il ritmo gara e per lavorare bene di squadra. La vittoria di Melendugno ci ha permesso di guadagnare tanta fiducia e consapevolezza nel fatto di poter battere chiunque. Credo che questo si sia visto soprattutto in occasione della gara contro Trento, quando, con l’aiuto dei nostri tifosi, siamo state in grado di giocare una partita incredibile battendo un top team. I progressi tecnici? Negli ultimi tempi siamo sicuramente cresciute nella fase muro difesa: dobbiamo continuare a lavorare su questo aspetto per poterci stabilizzare su buoni livelli. Tra le cose da migliorare ancora, invece, citerei l’attacco, che fin qui è stato un po’ il nostro “punto debole”. Dobbiamo evitare di commettere troppi errori. Per quanto riguarda il match di domenica contro Concorezzo, invece, dovremo tenere presente la lezione della gara d’andata, cercando di evitare gli stessi errori commessi allora. Dopo questa serie positiva dobbiamo stare attente a non rilassarci e abbassare la guardia. È necessario continuare a spingere e dare sempre il massimo, anche in allenamento. Domenica dovremo scendere in campo con la mente libera e lottare palla su palla”.



Squadre in campo domenica 8 dicembre alle 16 al Geopalace di Olbia. Arbitreranno i signori Pescatore e Mannarino, al videocheck Sala. La gara sarà visibile in live streaming sul sito Volleyball World.

