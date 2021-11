L’Hermaea Olbia cerca il riscatto contro la capolista Marignano

L’Hermaea Olbia si prepara ad affrontare la prima della classe.

Archiviare subito l’amara sconfitta subita sul campo di Marsala e ripartire con slancio, sfruttando – magari – l’emozione per il ritorno nella vecchia casa del Geovillage. È questo l’obiettivo dell’Hermaea Olbia, che domenica pomeriggio riceve la visita della Omag San Giovanni in Marignano, capolista del Girone A del campionato di A2 Femminile.

A presentare la difficile sfida contro le romagnole è la schiacciatrice Ilaria Maruotti, che parte proprio da un’analisi del ko in casa della Sigel: “Ci è mancata la continuità – afferma – dopo un primo set degno di nota siamo completamente calate, non abbiamo avuto la capacità di mantenere lo stesso ritmo per tutta la durata del set. Il fondamentale che sicuramente ci è andato meglio è stata la battuta, siamo riuscite a metterle in difficoltà col nostro servizio – aggiunge – ma già dal secondo set, Marsala ha saputo reagire e noi ci siamo fatte trovare impreparate soprattutto nella situazione del muro-difesa”.

Nel corso della gara l’Hermaea Olbia è spesso riuscita a ricucire anche distacchi di 4-5 punti rispetto alle avversarie. Che però, dal canto loro si sono mostrate più continue. Specie a partire dal secondo set: “Per avere più positività di risultati, bisognerebbe non fare sconti a nessuno, soprattutto alle squadre che sono più al nostro livello – sottolinea Maruotti – infatti con Marsala abbiamo perso una buona occasione. Proprio per questo dobbiamo prendere la sconfitta di mercoledì come stimolo per cercare di reagire immediatamente, abbiamo dall’altra parte una squadra forte e molto complicata con la quale non possiamo permetterci errori di questo tipo”.

Fischio d’inizio domenica 21 Novembre alle ore 17 al Geopalace di Olbia. Dirigeranno la gara gli arbitri Mazzarà Antonio e Lentini Gianmarco. Il match sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube VolleyballWorld con la produzione di Vybress.