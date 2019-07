La squadra Hermaea giocherà in serie A2.

La bandiera dei quattro mori continua a sventolare sulla Serie A di Volley. Per il sesto anno consecutivo, infatti, l’Hermaea sarà ai nastri di partenza del campionato di A2. L’ufficialità del ripescaggio è giunta ieri, ed è stata accolta con grande entusiasmo da tutto l’ambiente.

“Il ripescaggio era nell’aria per tanti motivi – afferma il presidente Gianni Sarti – non ultimo il fatto che la nostra società ha sempre operato in maniera corretta con tutti ed è in perfetta linea con i pagamenti di atleti, staff, Lega e Fipav. Lo aspettavamo, per cui ne siamo felici. L’auspicio, ovviamente, è quello di fare molto meglio di quanto fatto nella passata stagione. Vorremmo poter competere per la poule promozione”.

Il primo atto della stagione 2019/2020 non poteva che essere la conferma del capitano Jenny Barazza, sempre più giocatrice-simbolo dell’Hermaea. La centrale di Codognè sarà biancoblù per il terzo anno consecutivo.

“È difficile parlare di Jenny – aggiunge il patron – si rischia di essere ripetitivi. Diciamo una cosa sul futuro: stiamo operando sul mercato per portare a Olbia una palleggiatrice e un libero di primo ordine, per cui l’augurio che possiamo fare a tutti gli amanti della pallavolo è che, nel prossimo campionato, si rivedano i famosi attacchi alla Barazza”.

