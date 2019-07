Casting per uno spot a Olbia.

La città di Olbia, ancora una volta, diventa protagonista di importanti casting cinematografici e pubblicitari. Questa volta a scegliere Olbia è lo chef Gino D’Acampo che a fine luglio girerà uno spot pubblicitario ed è alla ricerca di varie figure locali.

La Iceland UK, per conto dello chef sta cercando i protagonisti della pubblicità che andrà in onda in televisione. In particolare, una donna di circa 60 anni di corporatura robusta e paffuta con capelli grigi. La signora ricercata farà la nonna. Si ricerca anche colei che interpreterá madre, di circa 35 anni mora e di statura normale. Ci sará anche spazio ai piccoli aspiranti attori: un bambino di 5/6 anni con occhi azzurri e Un bimbo sugli 11/12 anni con medesimo colore degli occhi che interpreterá il fratello maggiore.

Oltre alle caratteristiche fisiche, si ricercano persone disinvolte davanti alla telecamera e residenti o domiciliati vicino al luogo delle riprese.

Per partecipare al casting inviare una mail a castingrossanapatricelli@gmail.com, indicendo nominativo, età , misure, altezza, peso, telefono e allegando un primo piano e una figura intera su uno sfondo uniforme.

