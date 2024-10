Gelbison-Ilva finisce 2-2

Un pareggio che sa di beffa per l’Ilva che al 97esimo minuto ha subito la rete del pareggio, con la Gelbison finisce 2-2. I padroni di casa allenati da Galderisi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio, ma la ripresa è stata biancoceleste. L’Ilvamaddalena ha raggiunto il pareggio per poi segnare il 2-1 e sfiorare la terza rete. Nel recupero la beffa col pareggio dei padroni di casa di Vallo della Lucania in provincia di Salerno.

La sintesi fatta dall’Ilva

“Sfuma incredibilmente, all’ultimo istante di un recupero sicuramente eccessivo (sette minuti!), quella che sembrava una brillante vittoria. Chiuso sotto il primo tempo, la ribaltiamo nella ripresa, con reti di Lobrano e, dopo un’espulsione tra gli ospiti, di Facundo. Partita che sembrava archiviata ed ampiamente in controllo, ma dopo aver fallito il terzo gol arriva la dolorosa beffa finale, la seconda dopo quella di Cardito col Savoia, per il primo amarissimo pareggio stagionale. Mercoledì infrasettimanale casalinga contro la Sarnese”.

