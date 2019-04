La partita contro il Lanterni di Sassari.

L’impresa si concretizza e il sogno diventa realtà: la Juniores dell’Ilvamaddalena vince in casa per 2-1 contro il Lanteri di Sassari e stacca così il pass che gli permette di accedere alla finale del campionato regionale.

La partita è equilibrata e i leoni isolani, allenati dal mister Angelo Cossu, partono con la grinta necessaria. Al 40’ del primo tempo sfiorano il vantaggio con un tiro dell’attaccante Bruno Gala, che però viene deviato sul palo dal portiere avversario. La squadra continua ad attaccare e il gol non tarda ad arrivare: allo scadere dei primi 45’ minuti di gioco arriva il vantaggio dei leoncini maddalenini, grazie ad una perla dai 35 metri della mezz’ala Christian Demeglio, tornato in campo dopo aver saltato la gara d’andata per squalifica.

Alla ripresa del match le cose sembrano andare per il verso giusto, dovuto anche all’espulsione di un giocatore sassarese nei primi minuti, ma al 65’ arriva il pareggio avvenuto su calcio di rigore. Dopo venti minuti di gioco, di ansia e di grinta tirata fuori per vincere la partita, ai minuti finale del match arriva il gol decisivo che mette la parola fine alla pratica.

Il gol, siglato dal giovane Matteo Manca, permette ai maddalenini di accedere alla finale del campionato regionale, che si disputerà sabato 4 maggio in campo neutro contro il Monastir.

Insieme al prestigioso titolo regionale, i ragazzi dell’Ilva si contenderanno anche l’ingresso nel tabellone che porta allo scudetto nazionale Juniores Dilettanti.

