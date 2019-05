Argenti e bronzi per gli atleti di Olbia.

La Kan Judo Olbia torna a casa dalla trasferta in Toscana con tre argenti e due bronzi. Gli atleti olbiesi del team Angelo Calvisi, nello scorso fine settimana hanno partecipato al “Trofeo Città di Piombino-Piazza Bovio”, che ha visto sui tatami del Palasport della cittadina toscana circa 200 atleti.

Un’ ottima occasione per fare esperienza internazionale per gli allievi di Angelo Calvisi, che hanno avuto modo di confrontarsi con atleti di alto livello nel panoraama del judo giovanile nazionle.

I primi a scendere sul tatami sono stati i due esordienti Gabriele Deiana ed Anna Virdis, che hanno entrambi vinto la medaglia d’argento rispettiamente nelle categorie 42 kg maschile e 48 kg femminile.

È stata poi la volta dei quattro cadetti – under 18 – della Kan Judo reduci dalla formativa esperienza ungherese della Budapest cup. Hanno conquistato la medaglia di bronzo Simone Rosas nella categoria 55 kg, categoria superiore alla sua categoria di appartenenza effettiva, e Massimo Romdhani nella categoria 73 kg.

Un buon argento per Carlo Altana – 66 kg – che dopo aver vinto due incontri per ippon, non è riuscito a vincere la finale.

Quinto posto, infine, per Manuel Asara, anche lui in gara nella caegoria 66 kg.



(Visited 51 times, 51 visits today)