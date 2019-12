Il Kan Judo Olbia in trasferta a Genova fa il pieno di medaglie

Tutti gli atleti a medaglia.

Straordinario risultato per i ragazzi del Kan judo Olbia, Judo team Angelo Calvisi, che nello scorso fine settimana hanno partecipato a Genova al 31º Trofeo di Natale: i dieci atleti sono saliti tutti sul podio conquistando sei medaglie d’oro, una d’argento e tre di bronzo.

Alla competizione nazionale, organizzata dal Judo club Marassi nell’imponente scenario del Rds stadium erano presenti circa 800 atleti, di tutte le classi agonistiche e preagonistiche, che si sono affrontati su sei tatami. Un’occasione di confronto e crescita per i giovani atleti dello storico club olbiese guidato dal maestro Angelo Calvisi che si sono ben comportati sul tatami mostrando un buon judo e ottenendo un ottimo risultato.

Nella classe Cadetti under 18 è salito sul gradino più alto del podio Simone Rosas nei 50 chili mentre Carlo Altana nei 66 chili e Massimo Romdhani nei 73 chili hanno ottenuto un buon terzo posto dopo aver vinto diversi incontri tutti per ippon. Una conferma anche fuori dall’isola per i cadetti del Kan judo Olbia che agli ultimi campionati regionali, con Rosas e Altana, hanno conquistato due titoli sardi.

Nella classe esordienti B, under 15, oro per Anna Virdis nei 52 chilie bronzo per Riccardo Nurzia nei 50 chili, entrambi autori di un’ottima prova con all’attivo diversi ippon e anche loro reduci da brillanti risultati sulla scena regionale.

Nella squadra, che era seguita nella trasferta ligure dal maestro Angelo Calvisi e dal collaboratore tecnico Gavino Carta, anche cinque preagonisti della categoria ragazzi (10/11 anni) che si affacceranno all’agonismo il prossimo anno e che hanno affrontato con spirito positivo e ottimi risultati la loro prima trasferta nella Penisola. Medaglia d’oro per Diego Langiu, 36 chili, Dennis Canu, 33 chili, Jacopo Merone, 50 chili e Francesco Spano, 30 chili. Argento per Amir Romdhani nei 65 chili.

