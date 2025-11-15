Kan judo Olbia, tre atleti olbiesi sfiorano il titolo italiano Csen 2025

Tre giovani judoka di Olbia protagonisti ai campionati nazionali.

Durante il fine settimana, il palasport PlayHall di Riccione ha ospitato i Campionati Italiani di judo Csen 2025, una manifestazione che ha richiamato circa 1.600 partecipanti provenienti da quasi tutte le regioni italiane tra cui la Sardegna, con i giovani atleti del Kan Judo Olbia. L’evento ha coinvolto le diverse classi agonistiche, con gli esordienti impegnati il sabato e cadetti, junior e senior in gara la domenica. I sette tatami allestiti hanno accolto incontri di livello elevato, seguiti da un pubblico numeroso.

I risultati degli atleti del Kan Judo Olbia.

Gli atleti del kan judo olbia, guidati dal maestro Angelo Calvisi, hanno disputato tre finali di categoria, conquistando altrettante medaglie d’argento. Tutti e tre i giovani judoka olbiesi sono arrivati a un passo dal titolo nazionale, confermando un percorso di crescita costante.

Francesco Lovigu secondo negli Esordienti 55 chilogrammi.

Nella prima giornata di gare, Francesco Lovigu ha ottenuto il secondo posto negli Esordienti Under 15, categoria 55 chilogrammi. L’atleta ha vinto tutti gli incontri fino alla finale, nella quale ha ceduto a un avversario più esperto, chiudendo comunque un percorso di alto livello.

Mario Fusaro argento nei Seniores 66 chilogrammi.

La domenica ha registrato il secondo argento, conquistato da Mario Fusaro nei 66 chilogrammi Seniores. L’atleta ha replicato il risultato ottenuto nella precedente stagione, confermandosi sul podio nazionale e mantenendo un rendimento costante nelle competizioni Csen.

Dennis Canu vice campione italiano nei 73 chilogrammi Cadetti.

Sempre nella seconda giornata, Dennis Canu ha raggiunto la finale nei 73 chilogrammi Cadetti Under 18. Ha superato tutti gli incontri preliminari per ippon, ma nella fase decisiva ha perso probabilmente a causa di una interpretazione sfavorevole da parte dell’arbitro su alcuni episodi chiave, tra cui un ippon non riconosciuto che avrebbe potuto cambiare l’esito del match.

Altri risultati e prossimi impegni del Kan Judo Olbia.

Buona prova anche per Diego Langiu nei 66 chilogrammi Cadetti Under 18: dopo alcune vittorie, l’atleta non è riuscito ad accedere alla zona medaglia.

Il lavoro del kan judo olbia proseguirà nei prossimi giorni in vista della trasferta a Ostia, dove tre giovani judoka – Noemi Rosas, Riccardo Morittu e ancora Francesco Lovigu – parteciperanno alla finale nazionale Esordienti A2 FIJLKAM. Lo staff si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti a Riccione, ritenendo queste prestazioni uno stimolo per continuare con costanza la preparazione.

