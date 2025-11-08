Kan Judo Olbia, tre giovani volano alle finali nazionali

Tre atleti conquistano la finale nazionale a Ostia.

Importante risultato per la Kan Judo Olbia, diretta dal maestro Angelo Calvisi (6° dan), che conferma ancora una volta la propria eccellenza nel panorama judoistico sardo. Nelle qualificazioni regionali per la Finale Nazionale Esordienti B Under 15 A2, svoltesi a Oristano, il team olbiese ha conquistato tre pass su quattro per la fase finale in programma il 15 e 16 novembre al Centro Olimpico PalaPellicone di Ostia.

Gli atleti del Judo Team Angelo Calvisi si sono distinti per impegno e determinazione, portando a casa risultati di rilievo in diverse categorie di peso.

I risultati degli atleti del Kan Judo Olbia.

Nella categoria 48 kg, Noemi Rosas ha conquistato la medaglia d’oro, vincendo tre incontri con sicurezza e lucidità. Ottima prova anche per Francesco Lovigu, categoria 55 kg, che dopo una serie di combattimenti vincenti si è fermato solo in finale, guadagnando la medaglia d’argento e la qualificazione per Ostia.

Anche Riccardo Morittu, nei 50 kg, ha ottenuto un argento meritato dopo una gara convincente, conquistando così il suo posto alla fase nazionale. Più sfortunato invece Riccardo Virdis, che non è riuscito a superare le fasi preliminari, e Mario Fusaro, impegnato nelle qualificazioni assoluti cinture nere 66 kg, dove ha pagato l’emozione del ritorno dopo dieci anni di inattività agonistica.

Quarant’anni di attività e nuove sfide in arrivo.

Grande soddisfazione da parte del maestro Calvisi, che ha sottolineato come il club abbia centrato ancora una volta una finale nazionale FIJLKAM, a coronamento di un percorso costruito su impegno e passione. Un traguardo che assume un valore particolare nel 40° anniversario della fondazione della storica palestra di via Perù a Olbia, attiva ininterrottamente dal 1985.

Archiviata la qualificazione, il team è già proiettato verso le prossime sfide: nel fine settimana sarà infatti impegnato a Riccione per il Campionato Nazionale CSEN, con quattro atleti in gara — Diego Langiù (66 kg), Dennis Canu (73 kg), Mario Fusaro (66 kg) e Francesco Lovigu (55 kg).

Gli allenamenti proseguono nella sede storica dietro lo stadio Bruno Nespoli, dove si svolgono cinque turni giornalieri di judo, rivolti a tutte le fasce d’età e ai diversi livelli agonistici, sotto la guida dei tecnici Angelo Calvisi, Gavino Carta, Mario Fusaro e della collaboratrice Federica Calvisi.

