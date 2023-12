Il Kan judo Olbia sale ancora sul podio: conquistati 2 Ori e un Bronzo

Il Kan Judo di Olbia vince ancora.

Un altro successo per il Kan Judo Olbia /1985 di scena ad Arenzano ( Genova), che sale sul podio del “Torneo di Natale “. Con i judoka del M° Angelo Calvisi c.n 5° dan, lo scorso week end hanno partecipato all’ annuale manifestazione fijlkam pre e agonistica, organizzata dalla società Centro Sportivo Judo Marassi Genova ,del M° Valastro Rosario.

Visualizza articolo

Numerose le società della Liguria e non solo, partecipanti a questo torneo judoistico, che ha visto quasi 400 atleti in gara che si sono scontrati nei 6 tatami allestiti per l’occasione il kan Judo Olbia “ judo team Angelo Calvisi” ha rappresentato la sua città e la Sardegna ,con un team di 3 atleti in gara.

Conquistate 2 medaglie d’oro e una medaglia di bronzo.

Oro conquistato da Jacopo Merone, nei 73 chili esordienti, vittoria assoluta nella categoria, a suon di

ippon ( il k.o del judo…) chiude in bellezza l’anno sportivo, con un ulteriore buon risultato negli appuntamenti oltre tirreno. Altro oro per Francesco Spano nei 60 chili, vince tre incontri e guadagna il gradino più alto del podio , con una buona prestazione con avversari validi.

Medaglia di bronzo per Dennis Canu nei 66 chili, buona la sua gara arriva alla finale. Per il podio 3° /5°

posto dopo aver perso il primo e vinto i tre incontri successivi per ippon. Un risultato importante che

premia l’impegno e il lavoro quotidiano svolto dai ragazzi in palestra in sinergia con i loro compagni di

squadra che appartengono ad altri classi agonistiche, cadetti, junior e senior.

Abbastanza soddisfatto il M° Angelo Calvisi , l’istruttore Gavino Carta e i suoi collaboratori tecnici che ha

visto i suoi atleti vincere tantissimi incontri, che alla fine sono valsi gli ottimi piazzamenti ottenuti in considerazione della stessa gara, in una regione come la nostra che continua a sviluppare l’esperienza

agonistica dei nostri judoka, trasferendosi nelle varie regioni d’Italia per partecipare a più gare e fare

sempre più esperienze agonistiche nazionali con atleti di valore, pronti per confrontarsi ognuno con il

proprio stile judoistico. Soddisfatti anche per il generale andamento dell’anno sportivo , colmo di soddisfazioni sia a livello di risultati agonistici, di tesserati e riconoscimenti societari da parte del coni e

quant’altro .Questa in Liguria era l’ultima gara dell’anno, pronti per le vacanze natalizie e pronti anche a

ripartire a gennaio per un’altra avventura sportiva del Kan Judo Olbia che opera dal 1985.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui