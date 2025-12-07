Kan Judo Olbia, torna il Trofeo Baby Ippon: attesi 250 giovani judoka al Paladeiana

La ventunesima edizione del memorial dedicato a Gioele Putzu con il Kan Judo Olbia.

Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia e ai lavori di ristrutturazione del Palasport Amedeo Deiana, il Kan Judo Olbia, riporta in città il Trofeo Baby Ippon. La ventunesima edizione del memorial dedicato a Gioele Putzu si svolgerà lunedì 8 dicembre, dalle 9 in poi, sui tre tatami allestiti al Paladeiana nel Parco Fausto Noce. L’appuntamento, organizzato dallo storico club diretto dal maestro Angelo Calvisi, coinvolgerà i settori preagonistici e i giovani atleti delle società invitate.

Tre tatami e oltre 250 piccoli atleti da tutta la Sardegna.

La manifestazione si svolge sotto l’egida della FIJLKAM e richiama 38 società provenienti da diverse zone dell’isola. L’evento porterà a Olbia circa 250 judoka dai 5 agli 11 anni, impegnati in una giornata costruita per unire sport e divertimento. Il Paladeiana, come da tradizione, sarà predisposto con un allestimento festivo che accompagnerà gli incontri e le attività dedicate ai piccoli partecipanti, confermando il binomio sport-spettacolo che caratterizza da anni le iniziative del Kan Judo Olbia.

Una passerella per i giovani talenti del judo isolano.

Per molti atleti si tratta della prima esperienza in una manifestazione di tale portata. Il club olbiese punta a valorizzare il settore giovanile offrendo ai partecipanti l’occasione di mettere in pratica ciò che imparano quotidianamente sul tatami. L’obiettivo è quello di creare un ambiente formativo, capace di far emergere nuovi talenti e di consolidare il percorso dei bambini che muovono i primi passi nel judo.

Il Kan Judo Olbia in gara con quaranta giovani atleti.

Il team del maestro Calvisi parteciperà con un gruppo numeroso di piccoli judoka. L’organizzazione tecnica sarà condivisa con i collaboratori Carta Gavino, Mario Fusaro e Federica Calvisi. Il club, che da oltre quarant’anni mantiene un ruolo centrale nella promozione del judo in città, conferma così il proprio impegno sia nella crescita sportiva sia nella gestione di eventi dedicati alle arti marziali.

Un’edizione dedicata al ricordo di Gioele Putzu.

L’edizione 2025 sarà dedicata a Gioele Putzu, giovane atleta del settore giovanile del club scomparso prematuramente. Durante la manifestazione sono previsti momenti di commemorazione e iniziative simboliche pensate per onorarne la memoria, in un clima di partecipazione e vicinanza.

Un impegno che prosegue da quarant’anni.

Il Kan Judo Olbia continua a promuovere la disciplina attraverso progetti scolastici, attività giovanili e manifestazioni sportive organizzate senza interruzione dal 1985. Nel corso dei decenni il club ha realizzato oltre sessanta eventi in città, con professionalità e passione. Il Trofeo Baby Ippon 2025 gode del patrocinio del Comune di Olbia, a conferma del valore dell’iniziativa per la comunità.