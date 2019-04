Gli atleti faranno parte della squadra italiana agli Europei.

Il Karate Club Porto Cervo – Golfo Aranci è tornato da Montecatini con uno strepitoso successo dei propri atleti in Coppa Italia nella specialità kumite – combattimento.

Sul tatami del palazzetto del centro sportivo CSEN, oro per Elena Mendula, 18 anni, categoria Senior kg.53 con 5 Incontri vinti e per Eleonora Orecchioni, 13 anni, categoria Cadetti kg.60 con 5 Incontri vinti. Argento per Federico Varchetta, 13 anni, categoria Cadetti kg.51, con 6 incontri vinti.

Con questi piazzamenti i giovani atleti hanno conquistato il diritto a far parte della squadra italiana di karate ai prossimi Campionati Europei di Karate.



Ha guidato il gruppo il Direttore Tecnico Bruno Mulliri, cintura nera 5° dan Fijlkam, soddisfatto della vittoria della Coppa Italia da parte dei propri atleti.

“La condizione dei ragazzi è ottima e la preparazione è stata eseguita nei minimi dettagli“, aveva detto il tecnico prima della partenza per Montecatini.

