La Pallavolo Olbia esonera Falcini. Squadra affidata a Marco Placido

La svolta tecnica promuove temporaneamente Marco Placido.

Leandro Falcini non è più l’allenatore della Pallavolo Olbia, militante nel campionato di Serie B. La società presieduta da Francesco Marcetti ha affidato ad uno stringato comunicato sulla pagina Facebook ufficiale la notizia dell’esonero. Fatale al tecnico romagnolo l’ottava sconfitta (su nove gare sinora disputate) subita sabato scorso nel match casalingo contro la non trascendentale Virtus Armundia Roma, diretta concorrente per la salvezza. L’unica vittoria all’attivo dei biancorossi risale al 3 novembre quando Andrea Trova e compagni superarono con autorità al Pala Deiana il forte Anguillara che occupa la seconda posizione in graduatoria.

Prima e dopo solo ko con prove in chiaroscuro. Dieci giorni fa a Civita Castellana una prestazione gagliarda nonostante il finale di 1 a 3 aveva illuso su un possibile cambio di rotta. Ma la pessima figura fatta contro l’Armundia ha convinto la dirigenza gallurese a dare una svolta tecnica. La squadra è stata affidata temporaneamente a Marco Placido (nella foto), sino ad ieri assistent coach e scout man della compagine olbiese attesa domenica prossima dalla trasferta sul campo del fanalino di coda Olimpia Sant’Antioco, ancora a secco di punti e di set.

Un’occasione da sfruttare assolutamente per affrontare con un pizzico di serenità la sosta del torneo che riprenderà il 5 gennaio con l’arrivo ad Olbia della corazzata Sabaudia dominatrice del girone a punteggio pieno. A Marco Placido il compito di riordinare le idee di un complesso che sulla carta non merita certamente la penultima piazza della classifica. La matricola biancorossa ha tutti i numeri per risalire la china e conquistare quella salvezza che costituisce l’obiettivo dichiarato sin da quest’estate quando il patron Marcetti, coadiuvato dal direttore tecnico Andrea Schettino, ha messo pazientemente in piedi un complesso in grado di ben figurare in una Serie B che, seppur di livello più alto rispetto alle attese, si deve fare di tutto per mantenere.

