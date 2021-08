Numerosi i nodi da sciogliere.

A poco più di un mese dalla ripresa dei campionati, il Direttivo del Comitato Regionale della LND-FIGC dovrà deliberare su formati e regole dei campionati alle porte, che hanno creato ampio dibattito nei giorni scorsi.

I principali nodi da sciogliere riguardano La Promozione, in cui, salvo clamorosi ribaltoni, sarebbe già stata individuata la formula, da ratificare, dei 3 gironi da 14 squadre, con promozioni e retrocessioni decise attraverso playoff e playout. Dovrebbe, inoltre, essere ratificata la decisione di sospendere la Coppa Italia di categoria.

A seguire, il CR della LND-FIGC dovrà deliberare sul formato del campionato di Promozione. In questo caso non esiste un’intesa di massima, con alcune società che propenderebbero per 6 gironi da 12 squadre e altre, la maggioranza, per 5 gironi da 14 squadre.

Le decisioni prese su Promozione e Prima Categoria saranno determinanti per le categorie successive, con un effetto domino che avrà effetti importanti anche sui ripescaggi.

