Calcio dilettanti, anche la Prima Categoria va verso una nuova formula

L’inizio del campionato fissato per il 26 settembre.

Anche la Prima Categoria va verso una nuova formula. Durante la partecipatissima videoconferenza a cui hanno presenziato società e Comitato Regionale della LND-FIGC, non è stata però presa una decisione definitiva. La maggioranza delle società propenderebbe per abbandonare la vecchia formula con 4 gironi da 18 squadre per una nuova formula di 5 gironi da 14 squadre, mentre una minoranza di società propenderei per 6 gironi da 12 squadre.

Punti fermi della nuova stagione saranno playoff e playout per decidere promozioni e retrocessioni, mentre il campionato avrà una calendarizzazione fluida che permetterà l’interruzione del campionato per procedere coi recuperi, se per via del covid fossero necessari numerosi rinvii, prima di proseguire. In questo modo tutte le squadre avranno sempre lo stesso numero di partite, e il campionato non verrà falsato.

L’applicazione delle normative anti covid, che prevede anche per gli spettatori il green pass, non impedirà l’accesso allo stadio del 50% degli spettatori possibili per il singolo impianto.

