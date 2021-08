La LIDA di Olbia ha soccorso il cagnolino.

“Da giorni si sentivano i lamenti di un cane provenire dalla campagna, ma nonostante le ricerche non si riusciva ad individuare – racconta la LIDA – Sezione di Olbia, in un breve comunicato -. Oggi ormai stremato, con fievoli guaiti è riuscito ad attirare i suoi salvatori, che arrivati non hanno creduto ai loro occhi”.

Il lamento, sempre più debole, era di un cagnolino di neanche 5 chili, legato ad un albero con una catena arrugginita, ormai conficcata nella carne, abbandonato sotto il sole cocente, senza cibo nè acqua, destinato a morire, prima che fosse individuato e tratto in salvo da alcuni passanti.

Trottolino Amoroso, così lo hanno ribattezzato i volontari della Lida, è adesso al sicuro e fuori pericolo presso il rifugio “I fratelli minori” in località Concò 13 a Olbia, dove sta venendo rifocillato e curato.

(Visited 273 times, 16 visits today)