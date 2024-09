Marco Piga se ne va e lascia solo il gemello Mario: storica coppia del “rigore a due”

I gemelli Piga si separano: è Mario a dare l’annuncio della scomparsa del fratello Marco, compagno di mille avventure. Da Palau a La Maddalena, passando per tutti i campi di calcio d’Italia, i gemelli Piga hanno lasciato ovunque un ottimo ricordo. Tra le tante imprese fatte a quattro gambe c’è il mitico “rigore a due” che realizzarono con la Torres. La palla passata in avanti dal dischetto, una mossa a sorpresa micidiale: un gesto inedito ripreso negli anni da altri campioni. Con la Torres e l’Avellino diedero il massimo ed entrambi chiusero la carriera nell’Ilva, che oggi lo ha ricordato con un minuto di silenzio.

“L’Asd Ilvamaddalena si unisce all’immenso dolore che ha colpito familiari e parenti del grandissimo Marco Piga, che oggi ci ha lasciati – scrive la società biancoceleste -. Col gemello Mario terminò una straordinaria carriera – che conobbe con merito i fasti della Serie A – con la nostra maglia: un immenso onore per noi, un fiore all’occhiello. Fu anche nostro allenatore, e grandissimo esempio e stimolo per tanti giovani isolani. Ciao, Grandissimo Campione”.

Il saluto di Mario a Marco Piga

“Carissimo mio amato gemello me l’hai davvero combinata grossa. I nostri patti erano altri – scrive Mario per salutare Marco Piga -. Ne abbiamo combinato davvero tante, nel mondo calcistico ma anche in quello quotidiano. Sei stato un marito e un padre esemplare, amavi i tuoi nipoti come se fossero tuoi figli. Con il bastardo del mostro sapevamo che non potevi vincere, tu che hai vinto battaglie calcistiche impossibili. Avevano detto 2 anni, tu l’ hai sconfitto per 5 anni. Ma gli ultimi mesi era un calvario, ci guardavamo in faccia e le nostre espressioni dicevano tutto”.

“In tutte le città dove hai giocato tutti ti amavano per la tua grande umiltà. Mi hai detto di salutarti tutti ma onestamente caro fratello ci vorrebbero mesi. Vola in alto come facevi quando realizzavi gol impossibili. Sappi che più tardi possibile i gemelli Piga formeranno la coppia”.

Il gol a Calangianus con l’Ilva che portò i maddalenini in C2:

