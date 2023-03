Maglie speciali dell’Olbia per il Giovanni Paolo II

Iniziativa dell’Olbia calcio con maglie speciali per fare un dono ai bambini ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II. Olbia Calcio e lo sponsor Gypsos, brand chiave di Fluorsid nell’impegno per la sostenibilità, fortificano la propria partnership con la realizzazione di una maglia da gara limited edition. È finalizzata a mettere in campo un’azione benefica in favore della Asl Gallura e, nello specifico, del reparto pediatrico dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

La maglia, disegnata dallo sponsor tecnico Eyesport, sarà utilizzata dai giocatori in occasione di Recanatese–Olbia, in programma giovedì 6 aprile alle ore 20:30 allo stadio Nicola Tubaldi. Le maglie indossate costituiranno un pezzo unico da collezione. Verranno per questo autografate dai calciatori e autenticate dal club attraverso il rilascio di un certificato a garanzia di chi deciderà di sostenere la causa benefica.

Il ricavato della vendita delle maglie sarà destinato interamente all’acquisto di Smart Tv di ultima generazione da donare al reparto di pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. L’obiettivo, infatti, è quello di arrivare a dotare ciascuna camera del reparto di uno o più televisori che possano essere utilizzati gratuitamente e senza limiti di tempo. Potendo così restituire un tocco di serenità e offrire svago ai piccoli pazienti e alle loro famiglie che vivono una situazione di oggettiva difficoltà, sia essa temporanea o cronica.

Da venerdì 7 aprile, le maglie saranno acquistabili nella sede dell’Olbia o a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT28I0101584988000070734172) con spedizione a domicilio. Il costo delle maglie usate dai calciatori, inserite in apposite “Mistery Box” scelte casualmente, è di 80 euro, mentre le restanti maglie non personalizzate avranno un costo di 65. Alcune delle maglie utilizzate in occasione della partita, unwashed, autografate e dedicate dai calciatori saranno battute all’asta su Charitystars. Piattaforma di fundraising internazionale che sostiene il club e lo sponsor nell’iniziativa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui