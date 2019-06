Successo alle finali nazionali.

Nelle scorse stettimane, presso il palazzetto del Villaggio Sportivo Bella Italia EFA Village si è svolto il Campionato Italiano di Baton Twirling e Majorettes & Coppa Italia, con la partecipazione di 36 club associati di tutta Italiache hanno superato le varie qualifiche durante la stagione.

La competizione, oltre che proclamare il Campione Italiano nelle varie discipline e divisioni, ha determinato anche la selezione per i prossimi Campionati Europei Majorettes che si svolgeranno in ottobre a Lignano Sabbiadoro, e il Campionato Mondiale Baton Twirling che avrà luogo a Eindhoven in Olanda ad aprile 2020.

Il gruppo Majorettes Tonino Spano Olbia, che nelle precedenti gare regionali dell’anno agonistico ha ottenuto ottimi punteggi aggiudicandosi l’ingresso al campionato italiano, ha presentato 3 coreografie nella divisione Senior, con 14 ragazze in campo. Le protagoiste sono state Chiara Puggioni – 21 anni -, Noemi Deiana – 21 anni -, Alessia Diana – 15 anni -, Silvia Carta – 18 anni -, Viola Manzottu – 18 anni -, Alissia Perez – 13 anni -, Rossella Sotgia – 18 anni , Valentina Roglia – 15 anni -, Alice Manzottu – 16 anni -, Alice Serreri – 18 anni -, Gioia Pitzoi – 13 anni -, Alessia Pinna – 16 anni -, Maddalena Azara – 12 anni -, Jessica Manunta – 15 anni -.

Le ragazze della Gallura hanno conquistato 2 titoli di Campionesse Italiane, nelle coreografie Parade Corp Senior e Traditional Corp Senior. Inoltre, sono arrivate seconde nella coreografia Exibition Corp Senior.

In questi giorni le majorettes di Olbia si sono esibite al torneo della società Induvidual Soccer School Iss di Olbia presso il Geovillage e al torneo di Beach Volley organizzato dalla Time out Volley di Olbia, a Cannigione.

