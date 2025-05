Palau ricorda il suo gemello del gol: primo Memorial Marco Piga

Al Memorial Marco Piga gli esordienti di Avellino, Santa Teresa Gallura, Torres e Ilvamaddalena

Promosso dal Comune di Palau arriva il primo Memorial Marco Piga, il gemello del gol scomparso l’anno scorso, Si tratta di un quadrangolare riservato agli esordienti in cui però non ci saranno i giovani del paese. Queste le squadre coinvolte: Avellino, Santa Teresa Gallura, Torres e Ilvamaddalena.

Il Comune di Palau ricorda la carriera di Marco, gemello di Mario, Piga. “Ex calciatore di serie A, l’attaccante è scomparso il 14 settembre dello scorso anno, a 68 anni. Nato a Palau nel 1956, Marco ha cominciato nel calcio professionistico con la Torres. Da Sassari il trasferimento in B alla Lucchese, quindi all’Avellino che ha contribuito a trascinare in serie A nella stagione 1977/1978. Protagonista in B, con i lupi giocò 6 gare nel primo campionato in massima serie dei biancoverdi. Poi una promozione in A con l’Atalanta e un’avventura al Catania. In tutto ha totalizzato 76 presenze e 12 reti in Serie B. Tornato a giovare nella Torres nel 1983/84, ha chiuso la carriera con l’Ilvamaddalena nel 1989″.

Il memorial si terrà domenica 211 maggio al campo comunale “Manlio Scopigno” di Palau.

