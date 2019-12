La squadra è al terzo risultato utile consecutivo e domenica affronterà a Olbia la terza in classifica.

Mister Simone Marini è soddisfatto del punto guadagnato dal suo Porto Rotondo in casa del Guspini, diretta concorrente per la salvezza. “Abbiamo fatto tutto sommato un buon punto. Nel primo tempo la partita l’abbiamo approcciata male, siamo andati sotto meritatamente perché non abbiamo fatto quasi nulla. Siamo stati passivi, un po’ bassi con le distanze”. Anche il campo, devastato dal maltempo, ha influito sulla prestazione della squadra, abituata a giocare il pallone a terra. “Il campo era in erba naturale ma molto molto pesante, molto fangoso, e questo ci ha probabilmente penalizzati, dato che non siamo una squadra fisica, ma puntiamo sul gioco e sulla velocità – afferma l’allenatore”.

Nel secondo tempo la squadra ha reagito, alzando il baricentro e mettendo in difficoltà gli avversari. “Siamo venuti fuori alla grande, ottima reazione, e abbiamo mostrato anche di stare benissimo fisicamente. Siamo saliti, abbiamo alzato il raggio d’azione ma anche di pressione sugli avversari, abbiamo recuperato tanti palloni, abbiamo giocato meglio il pallone, guadagnando numerosi calci d’angolo, rischiando anche qualcosa, ma dovevamo farlo. E questo ci ha aiutati, nonostante la pesantezza del campo. La partita si è spostata nella loro metà campo e abbiamo anche trovato il gol“.

Ancora una volta è stato fondamentale l’apporto dei giocatori subentrati. “Anche oggi, chi è entrato, in particolare Simone Piemonte e Augustin Passalenti, ci ha dato veramente una grande spinta, esattamente il cambio di passo che ci serviva in quel momento. Il gol di Pilosu è arrivato su bellissimo assist di Piemonte. Proprio Pilosu ha sfiorato il gol del 2 a 1, ma purtroppo il portiere l’ha tolto dal 7 prima che entrasse. Sarebbe stato un bellissimo premio, ma credo che il risultato tutto sommato sia giusto. Dispiace per il primo tempo un po’ passivo però, dovendo scegliere per un pareggio, meglio in rimonta, perché dà una spinta morale in più. Devo fare i complimenti a tutti quanti, perché hanno lottato dal primo all’ultimo. Sono contento del risultato che ci dà continuità nella striscia positiva. Questo è un buon segnale di maturità, ora dovremo essere bravi in casa “.

Domenica sarà ospite a Olbia l’Ossese, terza forza del campionato insieme al Castiadas. Col rientro di Mulas dalla squalifica, per Simone Marini un problema fin qui inesplorato, il dilemma se giocare con due punte più il fantasista, o se continuare col modulo con una punta supportata dal fantasista e altre mezzepunte. “Per quanto riguarda l’utilizzo di Mulas e Pilosu, valuteremo bene in settimana, proveremo diverse soluzioni. La settimana prossima affronteremo l’Ossese, che è una squadra tostissima, soprattutto dal punto di vista difensivo, Ma è una squadra completa ed equilibrata in tutti i settori. Noi dovremo trovare l’equilibrio giusto, perché avere finalmente un attaccante in più è una bella notizia. Mulas è come un nuovo acquisto, perché ha giocato pochissimo. Pilosu, che è arrivato da poco, ci sta dando una grossa mano là davanti. Nei 4 allenamenti di questa settimana studieremo l’assetto giusto“.

