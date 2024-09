Successo a Riva del Garda per Nox Oceani, team di Porto Rotondo

Nox Oceani, team di casa dello Yacht Club Porto Rotondo, vince al Circuito Nazionale RS21 Under23 a Riva del Garda. Ora è pronto ad affrontare la sfida del Mondiale di Vela Innovativa in scena dal 4 al 7 settembre nel Golfo di Cugnana. La manifestazione, promossa dalla Regione, vedrà gareggiare equipaggi provenienti da tutto il mondo con la formula del team race.

“Il Mondiale di Vela Innovativa è un progetto ambizioso che abbiamo sviluppato con passione negli ultimi mesi”, dichiara Camillo Zucconi, direttore sportivo dello Yacht Club Porto Rotondo e coach del team Nox Oceani. “Si tratta di una regata che sarà molto simile al match race di Coppa America ma anziché uno contro uno saranno due contro due. Pertanto sarà importante conoscere bene la tattica di regata. Ma ragionare in squadra aiutando i propri compagni con continue coperture a suon di virate e strambate. Siamo certi che sarà un grande spettacolo, soprattutto per il pubblico che vorrà godersi le regate da terra o dal mare. Il nostro team è pronto, e gli importanti risultati raggiunti in quest’ultimo week end a Riva del Garda fanno ben sperare”.

In queste ore l’organizzazione del Mondiale di Vela Innovativa sta perfezionando gli ultimi dettagli con l’allestimento del Blue Village nella piazza antistante lo Yacht Club, ed i primi equipaggi stanno raggiungendo Porto Rotondo per testare il campo di regata. L’evento mondiale potrà essere seguito dal vivo, con la possibilità di partecipare ai talk organizzati su innovazione e sostenibilità, o sui canali digitali dello Yacht Club e su Radiolina.

