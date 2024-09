Dolore a Olbia per la scomparsa di Anna Rita, lascia due figli

Addio ad Anna Rita Deiana.

Dolore a Olbia per la scomparsa di Anna Rita Deiana, olbiese volata via all’età di 67 anni. La scomparsa della madre di due figli ha lasciato una profonda ferita nel cuore dei tanti suoi conoscenti, che la ricordano come una bravissima persona.

Anna Rita era molto conosciuta a Olbia, come dimostrano i tanti messaggi lasciati sui social, con i quali i tanti conoscenti della 67enne hanno mostrato il loro dolore dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa. Sono tanti, increduli, a salutarla e a mostrare vicinanza alla sua famiglia, colpita dal lutto. Il funerale della pensionata si terrà nella Basilica di San Simplicio, il 2 settembre, alle ore 16:30.

