Nuovo colpo dell’Hermaea Olbia, arriva la brasiliana Thaynara Emmel

La nuova giocatrice dell’Olbia.

Colpo a tinte verdeoro per l’Hermaea Olbia. La straniera a disposizione di Michelangelo Anile per il campionato di Serie A2 2019/2020 sarà la brasiliana Thaynara Emmel, 28enne schiacciatrice reduce da una esperienza nel campionato thailandese con il Khonkaen Star.

Classe 1991, alta ben 188 cm, Thaynara Emmel fa della prestanza fisica e della potenza le sue doti migliori. Il suo percorso pallavolistico è iniziato in patria, con la maglia del Sogipa, per poi proseguire tra Grêmio Náutico União, Esporte Clube São Caetano, Apiv Selam Piracicaba, São Bernardo, Esporte Clube Pinheiros e São José Volei.

Nel 2015 è approdata in Egitto, nelle fila dell’Al-Ahly, dove ha trascorso un biennio caratterizzato da numerosi successi (campionato egiziano, Champions League africana e campionato arabo tra gli altri). Le grandi prestazioni offerte nelle fila dell’Al-Ahly non sono passate inosservate ai dirigenti del Cajasol Juvassa, formazione della Superliga spagnola, che anche grazie al suo contributo è riuscita a conquistare un buon settimo posto in classifica nel campionato 2017/2018. Nella scorsa stagione Thaynara è volata in Thailandia, per rispondere alla chiamata dell’ambizioso Khonkaen Star. E anche in Oriente si è confermata giocatrice di spicco, guidando la sua squadra al quarto posto nella Thailand League. Ora, nel pieno della sua maturità sportiva, ha scelto di tornare in Europa per vestire i colori dell’Hermaea.

“Abbiamo aggiunto al roster una giocatrice eclettica, potente e con dei solidi fondamentali di seconda linea – commenta il presidente Gianni Sarti – ha già giocato in campionati di ottimo livello in giro per il mondo e siamo fiduciosi sul fatto che saprà dire la sua anche in Italia”.

“Thaynara è un’ottima giocatrice – sottolinea coach Anile – ha un gran fisico e predilige una palla molto alta in attacco. Nonostante queste sue caratteristiche è dotata anche di un’ottima padronanza del bagher, e questo la rende davvero completa. A dispetto della giovane età ha avuto modo di maturare esperienze in tanti tornei di buon livello, e crediamo non avrà difficoltà ad ambientarsi qui a Olbia”.

