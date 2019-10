Appuntamento per domenica 13 ottobre.

Cresce l’attesa per lo start del “Trofeo dei due Golfi”,Memorial dedicato a Bepi Carlini, geniale imprenditore olbiese fondatore della Novamarine, apprezzato manager della nautica mondiale e socio fondatore del Circolo Nautico Olbia, che da anni, in collaborazione con lo Yacht Club Porto Rotondo e La Marina di Porto Rotondo, cura l’organizzazione della manifestazione velica in suo onore.

Le imbarcazioni si daranno battaglia Domenica 13 Ottobre 2019 in una Regata costiera di 12 miglia con partenza dallo specchio acqueo antistante il golfo di Cugnana ed arrivo nel Golfo di Olbia.

All’arrivo, gli equipaggi saranno accolti presso la sede del Circolo Nautico Olbia, dove si svolgeranno le premiazioni,per il tradizionale benvenuto culinario che ha reso famosa l’accoglienza dello storico sodalizio olbiese.

(Visited 50 times, 51 visits today)