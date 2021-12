Biglietti a un euro, l’iniziativa dell’Olbia Calcio per un Natale insieme ai tifosi

L’iniziativa dell’Olbia calcio per la partita contro la Fermana.

Per festeggiare, con il giusto clima natalizio, l’ultima partita casalinga del 2021 dell’Olbia Calcio e i 6 anni del presidente Alessandro Marino alla guida del club, la Società ha deciso di offrire ai propri tifosi e a tutti i simpatizzanti dei bianchi una promozione speciale.

Alla partita Olbia-Fermana, in programma allo stadio Bruno Nespoli domenica 12 dicembre alle 14:30, si potrà infatti assistere acquistando i biglietti a tariffe del tutto eccezionali: un euro per la curva Mare e 5 euro per la tribuna.

I biglietti sono acquistabili online o presso le seguenti rivendite cittadine autorizzate:

– Photopoint di Sandro Giordano | Via Barcellona 125 – Olbia – Tel. 0789 22053

– Johnny Bar, via Gabriele D’Annunzio 58 – Tel.: 0789 206018

– Cross Road Café, via Argentina 3 – Tel.: 0789 1840166

– Tabaccheria Deiana di via Vittorio Veneto 94/a – Tel.: 078 926917

– Eye Shop di Viale Aldo Moro 67 – Tel.: 0789 1781796

La società aspetta tutti al Nespoli, per sprigionare un’onda di calore biancolbiese e spingere i ragazzi verso la vittoria.