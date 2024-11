Olbia Calcio, il capitano La Rosa fa pace con la società

La Rosa torna in squadra dopo un incontro con l’Olbia Calcio.

Dopo la vittoria per 2 a 1 di domenica in trasferta contro il Cynthialbalonga e l’esclusione dalla squadra del consulente tecnico Ninni Corda e dell’allenatore dell’Under 19, Mario Isoni, la società Olbia Calcio ha reso noto di aver appianare le divergenze col capitano Luca La Rosa, che torna ufficialmente a disposizione del tecnico Ze Maria. Un fatto che porta un po’ di ulteriore serenità.

LEGGI ANCHE: Caos Olbia Calcio, l’ex allenatore dell’Under 19, Mario Isoni, rompe il silenzio

“La società rende noto – si legge nel comunicato – che questa mattina si è tenuto un incontro chiarificatore tra Luca La Rosa ed il suo entourage, mister Ze Maria e Benno Räber – membro del board di Olbia Calcio -, presso lo stadio Bruno Nespoli. All’ordine del giorno c’erano le incomprensioni degli ultimi giorni, che avevano suscitato preoccupazione riguardo il futuro e il rapporto tra Luca La Rosa ed Olbia Calcio. Con questo comunicato si intende chiarire che Luca La Rosa e il Club hanno ritrovato le giuste motivazioni per allinearsi e proseguiranno quindi senza intoppi a lavorare al progetto per riportare il club dove merita“.

Dunque, non era lo “scarso rendimento” il motivo della messa fuori rosa del capitano, ma alcune incomprensioni. Rimangono, per il momento, indefinite le situazioni di Anelli e Santi, ancora fuori rosa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui