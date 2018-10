L’Olbia si rinforza, a centrocampo arriva Matteo Calamai

Sarà da subito a disposizione del mister.

La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Matteo Calamai sino al 30 giugno 2019.

Nato a Fiesole (Firenze) il 10 marzo 1991, Calamai ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile della Fiorentina prima di intraprendere una lunga carriera in Serie C che l’ha visto indossare le maglie di Viareggio, Carpi, Venezia, Paganese, Ischia Isolaverde, Lumezzane e Cosenza, per un totale di 202 presenze e 12 reti nella terza serie nazionale. Con la maglia rossoblù del club calabrese, Calamai ha ottenuto nello scorso campionato la vittoria dei playoff e la conseguente promozione in Serie B.

“Siamo contenti di poter accogliere Matteo nella nostra famiglia”, questo il primo commento del presidente Alessandro Marino. “La Società – spiega il numero uno bianco – ha deciso di compiere uno sforzo arricchendo una rosa già completa di un elemento che sarà funzionale alla disputa di un campionato nel quale l’obiettivo è quello di raggiungere i playoff cercando di alzare l’asticella anche oltre i nostri limiti. Questo innesto consentirà inoltre di aumentare la competitività interna e di non forzare il rientro dei giocatori oggi infortunati”.

“Sono felice di essere arrivato a Olbia e non vedo l’ora di scendere in campo per iniziare la nuova avventura”. Queste le prime parole da giocatore bianco di Calamai, che sarà subito a disposizione del mister Filippi già a partire dall’allenamento pomeridiano.

(Visited 26 times, 26 visits today)