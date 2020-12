Il debutto della squadra di calcio di Olbia.

L’Olbia debutta su Sky Sport. L’emittente televisiva, come ha annunciato attraverso un comunicato stampa, accoglierà anche la Serie C su Sky Sport in modalità pay-per-view e tra le squadre ci sarà anche l’Olbia Calcio.

La squadra giocherà domenica 13 dicembre alle 12.30 contro la Renate. La partita si potrà vedere sul canale 254 di Sky e sarà trasmessa in diretta.

Sky Sport ha aderito all’offerta al mercato pubblicata dalla Lega Pro/Serie C, per acquisire i diritti di trasmissione non esclusivi per delle partite del campionato, tra regular season, play off, play out e Supercoppa, in modalità pay-per-view. Sky trasmetterà fino a 15 partite di Serie C per ogni giornata.

