Olbia Calcio, esordio in casa e seconda vittoria di fila

La squadra occupa la prima posizione in classifica dopo due giornate.

Vittoria in casa contro la Giano Erminio per l’Olbia Calcio che dà continuità alla vittoria di Siena e si trova in prima posizione in classifica a punteggio pieno dopo due partite.

In svantaggio al 4′ per via del gol di Matteo Pedrini, i bianchi olbiesi hanno terminato i primi 45′ in svantaggio.

Il gol del pareggio è giunto al 65′ con Luca La Rosa. L’Olbia preme alla ricerca dei tre punti e trova il vantaggio con Giacomo Parigi al 64′.

La prossima partita dei bianchi sarà a Pontedera, domenica 8 settembre alle ore 15:00.

