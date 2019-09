Il Derby di Gallura va al Budoni.

Il Calcio Budoni si aggiudica il derby di Gallura con l’Arzachena Academy per 1 a 0 nella prima giornata del girone G di Serie D.

Il Calcio Budoni, guidato dal mister Hervatin, inizia bene, giocando i primi 15′ in avanti, prima di mettere a segno il gol-partita dell’incontro, disputato a Siniscola, con un rigore di Papini. Hervatin ha messo in campo una squadra che ha saputo lottare e difendere il risultato fino alla fine, nonostante la stanchezza. L’Arzachena Academy guidata da mister Giorico, che ha iniziato la preparazione atletica molto in ritardo, pur evidenziando i limiti atletici e quelli tattici dovuti alla squadra completamente rinnovata, non ha demeritato ed ha sfiorato il pareggio negli ultimi istanti della partita, quando il portiere avversario ha respinto miracolosamente un tiro angolatissimo di un attaccante smeraldino.

Da registrare qualche attimo di confusione all’esterno del campo, prontamente gestito dagli addetti alla sicurezza della Calcio Budoni su indicazione della terna arbitrale, quando alcuni tifosi, poi allontanati, si sono ammassati intorno al recinto in prossimità dell’accesso al terreno di gioco.

