L’incidente in località Costa Paradiso.

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto, questa mattina, verso le 11,30, nella strada che da Trinità d’Agultu va verso Vignola, in località Costa Paradiso.

Due auto si sono scontrate, per cause ancora in corso d’accertamento. Su un’auto viaggiava una famiglia con un bambino e la mamma incinta, mentre sull’altra auto c’era solo il conducente. È proprio l’auto della famiglia che è carambolata, facendo temere il peggio.

Ma fortunatamente tutti se la sono cavata solo con un brutto spavento. La donna incinta è stata, comunque, trasportata in ospedale dal 118 per accertamenti. Sul posto era presente anche la squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco 6A del distaccamento di Tempio Pausania.

La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza della strada. Presenti anche i carabinieri per i rilievi di legge.

